Ингрид Оливейра - героиня секс-скандала Олимпиады в Рио

Напомним, что четыре года назад эффектная бразильянка выгнала партнёршу по команде Джованну Педросо из комнаты, чтобы провести ночь с членом сборной Бразилии по гребле Педро Гонсалвешом.

По словам Педросы, она не могла попасть в комнату всю ночь, а всё это произошло накануне их выступления в Рио. На следующий день дуэт девушек занял последнее место, а вскоре после Олимпиады - распался.

Позже Ингрид дала интервью, в котором рассказала, что вся эта ситуация выглядела немного иначе, а её партнёрша по команде была заранее предупреждена о том, что к ней в номер придёт мужчина.

"На Олимпиаде секс между спортсменами – это норма. Видели бы вы, сколько презервативов раздавали в Олимпийской деревне. Они были повсюду, в том числе и в столовой", - цитирует Ингрид UOL.

Бразильянка призналась, что этот скандал практически уничтожил её карьеру и с тех пор она постоянно получает непристойные предложения от мужчин и подвергается потоку оскорблений. Интересно, что в социальных сетях Педро Гонсалвеша, с которым переспала Ингрид, ничего подобного не наблюдается.

"Я потеряла работу из-за того, что просто занялась сексом с парнем", - заявила бразильянка.

В данный момент Ингрид продолжает заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, но больше бразильянка сосредоточена на фотосессиях и карьере модели. На Instagram красотки подписаны 340 тысяч человек - неплохо, для прыгуньи, которая заняла последнее место на Олимпиаде.