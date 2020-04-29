Рижская дума снизит арендную плату для предприятий и организаций

Самоуправления наделяются правом самостоятельно устанавливать критерии, по которым будет снижаться арендная плата для предприятий и негосударственных организаций, на основании решения Кабинета министров от 28 апреля этого года. Этим решением Кабинет министров утвердил подготовленные Министерством финансов поправки к правилам об освобождении от арендной платы или снижении ее размера за имущество публичного лица и общества с капиталом, контролируемого публичным лицом, в связи с распространением Covid-19.

Поправки наделяют самоуправления правом издавать обязательные правила, которые будут устанавливать другую градацию снижения арендной платы, указанной в договорах аренды движимого или недвижимого имущества самоуправления или контролируемого им общества с капиталом.

"Сегодня очень важно облегчить жизнь малым предприятиям, являющимся одной из самых незащищенных групп во время чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в Рижском самоуправлении ведется активная разработка обязательных правил и критериев, по которым будет предоставляться скидка по арендной плате. Процедуру предоставления послаблений постараемся сделать простой и легкой. Важно проделать эту работу как можно быстрее, чтобы предприятия могли использовать поддержку самоуправления", - говорит и. о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере.

Поправки, подготовленные Минфином, также предусматривают, что самоуправления смогут устанавливать критерии, которым надо соответствовать получателю поддержки. Также правила уточняют, что снижение размера арендной платы будет применяться исходя из снижения доходов от хозяйственной деятельности в соответствующем месяце в процентном соотношении, но не превышая 90% от арендной платы, оговоренной в договоре аренды.

"Мы рады, что правительство осознало нужды отрасли и признало, что сферу торговли формируют не только несколько крупных торговцев, но и тысячи малых предприятий, которые нельзя оценивать всего по паре критериев.

Это долгожданное и очень важное решение правительства, которое позволит сохранить малый бизнес и сотни рабочих мест.

В ближайшее время Рижской думе будут переданы предложения АО Rīgas Centrāltirgus о поддержке, необходимой нашим арендаторам, в число которых входят и лица, ведущие хозяйственную деятельность, и индивидуальные предприниматели, которые ранее не были включены в правила Кабинета министров", - подчеркнул председатель правления АО Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс.

Чтобы получить скидку по арендной плате, арендатор должен подать арендодателю заявление, в котором следует указать соответствие критерию снижения доходов, в качестве подтверждения предоставив, например, оперативный баланс или другие бухгалтерские документы, которые отражают информацию о доходах коммерсанта от хозяйственной деятельности в соответствующие периоды.

Обязательные правила еще должна утвердить временная администрация Рижской думы.