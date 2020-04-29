Cущественно уменьшилось негативное влияние Rīgas satiksme на госбюджет

Как сообщалось, согласно методологии европейской системы счетов, в соответствии с которой обобщается статистика о фискальных показателях стран Европейского союза (ЕС), предприятие Rīgas satiksme классифицируется в общий правительственный сектор. В прошлом году Минфин пришел к выводу, что планируемые Rīgas satiksme инвестиции в автопарк общественного транспорта оказали на госбюджет 2020 года негативный эффект в размере 71,9 млн евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние Rīgas satiksme на баланс бюджета правительства, было предусмотрено, что Госказна в 2020 году до 15 числа каждого месяца будет удерживать из доходов Рижского самоуправления от подоходного налога с населения сумму в размере 38 млн евро в год.

Рижская дума обратилась в Минфин с просьбой уточнить сумму компенсации, принимая во внимание актуализированный прогноз о влиянии Rīgas satiksme на баланс бюджета правительства в 2020 году.

Эта просьба была обоснована тем, что в прошлом году негативное влияние Rīgas satiksme на госбюджет было рассчитано в размере 71,9 млн евро, однако предприятие решило перенести предусмотренную в инвестиционном плане покупку 44 автобусов, 25 троллейбусов, 13 трамваев и других основных средств, что уменьшает негативное фискальное влияние на госбюджет 2020 года до 28,4 млн евро.

Таким образом, Минфин предложит Кабинету министров внести уточнение в бюджет 2020 года, уменьшив сумму компенсации Rīgas satiksme до 12,664 млн евро.