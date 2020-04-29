Чемпионат Франции по футболу окончательно отменён

Отмечается, что сезон завершён как в Лиге, так и в Лиге 2, а также женском чемпионате. Руководство Лиги 1 намерено провести собрание, на котором будет решён вопрос с выходами в еврокубки, распределением мест и вылетом команд в Лигу 2.

"Я бы хотел, чтобы в начале августа мы сыграли финал Кубка и финал Кубка лиги, а потом начали сезон-2020/2021, но уверенности никакой нет", - приводит слова Ле Гре Le Telegramme.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров, а лидером является ПСЖ, который опережает ближайшего преследователя на 12 очков. Согласно текущей таблице в Лигу чемпионов помимо парижан выходит "Марсель" и "Ренн", а "Лилль" и "Реймс" получат право на выступление в Лиге Европы.

В низу турнирной таблицы ситуация не так однозначна, но в данный момент наименьшее количество очков о "Амьена" и "Тулузы".

Ранее о досрочном завершении сезона объявили представители чемпионата Бельгии и Нидерландов.