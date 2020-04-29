"Динамо" может подписать результативного канадского защитника

О’Брайен в этом сезоне в чемпионате Норвегии провёл 41 матч и заработал 45 очков (10+35). Это третий результат среди всех защитников лиги.

Кроме того, хоккеист удостоился звания самого грубого игрока чемпионата - 309 штрафных минут при показателе полезности "+14".

Канадский хоккеист в этом сезоне защищал цвета "Стьернена" из города Фредрикстад. Команда заняла седьмое место в турнирной таблице.

Для 27-летнего канадца это был первый сезон в Европе. До этого О’Брайен на протяжении долгих лет выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ). За океаном хоккеист провёл 213 матчей и заработал 50 очков (16+34).

В 2012 году на драфте НХЛ канадец был выбран командой "Анахайм Дакс" под 108 номером, но так и не сыграл ни одного матча в сильнейшей хоккейной лиге мира.