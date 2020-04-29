В двух краях Латвии Covid-19 инфицирован каждый тысячный житель

Если говорить о возрастных группах пациентов, то за последние сутки наблюдался небольшой прирост в группе от 40 до 49 лет, где были зарегистрированы четыре пациента с Covid-19. Таким образом, в этой возрастной группе известно о 175 заразившихся пациентах.

В возрастной группе выше 70 лет зарегистрированы три инфицированных - две женщины и один мужчина. Всего на данный момент Covid-19 заразились 83 жителя этого возраста. 48 из них женщины, а 35 - мужчины.

За последние сутки зарегистрированы и три заболевших в возрасте от 20 до 29 лет, известно, что все они женщины. По данным SPKC, в этой возрастной группе всего 118 пациентов.

Констатирован и один случай Covid-19 в возрастной группе от 50 до 59 лет, всего же в ней насчитывается уже 150 заразившихся.

В данный момент заболеваемость в стране составляет 44,2 пациента на 100 000 жителей, тогда как в Стопиньском крае установлена наивысшая заболеваемость - 119,9 пациентов на 100 000 жителей.

В свою очередь в Озолниекском крае инфицировались 100,3 человек на 100 000 жителей. Третий по уровню заболеваемости - Гаркалнский край с 93,5 инфицированных на 100 000 человек.

В Риге заболеваемость умеренная - 74,6 пациентов с Covid-19 на 100 000 жителей, что является средним показателем.

Всего же Covid-19 констатирован уже в 69 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, За прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания, проведено 3250 тестов. Скончались два пациента с Covid-19. Оба умерших человека были старше 70 лет.