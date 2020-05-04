Идеальная фигура и шпагат в домашних условиях. Дарья Мороз и её невероятная растяжка

Знакомьтесь, Дарья Мороз - мастер спорта по художественной гимнастике. Девушка 15 лет занималась этим видом спорта, а теперь помогает другим становиться спортивнее и увереннее в себе.
25-летняя гимнастка является призёром чемпионата России по художественной гимнастике, а также победительницей всероссийских и международных турниров.
В данный момент Дарья активно занимается продвижением своих социальных сетей, а также с помощью онлайн-тренировок помогает остальным создать идеальное тело. На Instagram гимнастки подписано больше 140 тысяч человек, которые ежедневно могут наблюдать за тем, как Дарья выполняет невероятные вещи со своим телом.
Дарья в окне
Дарья и дверь
Дарья ждёт поезд
Дарья на скамейке
Дарья вышла в подъезд
Дарья на пляже
Дарья читает по-латышски
Дарья поднимается по лестнице
В Санкт-Петербурге
Дарья и пальма
Дарья на Красной площади
Дарья с питомцем
Утренняя Дарья
Дарья в Париже
Дарья с книгой
И ещё немного Дарьи
И ещё чуть-чуть
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