Идеальная фигура и шпагат в домашних условиях. Дарья Мороз и её невероятная растяжка

В данный момент Дарья активно занимается продвижением своих социальных сетей, а также с помощью онлайн-тренировок помогает остальным создать идеальное тело. На Instagram гимнастки подписано больше 140 тысяч человек, которые ежедневно могут наблюдать за тем, как Дарья выполняет невероятные вещи со своим телом.