Ср, 29.04.2020
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Скончался легендарный латвийский копьеметатель Янис Лусис

ФОТО: LETA

После тяжёлой болезни в возрасте 80 лет из жизни ушёл легендарный копьеметатель 20-го века, олимпийский чемпион Янис Лусис, сообщили агентству LETA в Латвийском лёгкоатлетическом союзе.

В последнее время Лусис, который является золотым призёром Олимпийских игр 1968 года в метании копья, боролся с болезнью, а ранее был объявлен сбор пожертвований на его лечение.

Янис Лусис участвовал в четырех Олимпиадах и завоевал три олимпийские медали - золотую, серебряную и бронзовую. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, 12-кратным чемпионом СССР, десятикратным чемпионом Латвии и двукратным рекордсменом мира в метании копья.

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