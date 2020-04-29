Скончался легендарный латвийский копьеметатель Янис Лусис

В последнее время Лусис, который является золотым призёром Олимпийских игр 1968 года в метании копья, боролся с болезнью, а ранее был объявлен сбор пожертвований на его лечение.

Янис Лусис участвовал в четырех Олимпиадах и завоевал три олимпийские медали - золотую, серебряную и бронзовую. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, 12-кратным чемпионом СССР, десятикратным чемпионом Латвии и двукратным рекордсменом мира в метании копья.