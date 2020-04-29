Должности лишился многолетний руководитель Бабитской думы Андрей Энце

Сегодня большинством голосов депутатов краевой думы должности лишился председатель думы Бабитского края Андрей Энце (Латвийское объединение регионов, ЛОР), который возглавлял думу 29 лет.
Одновременно должности лишился также его заместитель Янис Берзиньш (ЛОР).
Снять Энце с должности предложили члены ЛОР. Новым председателем думы избран представитель этой партии Айвар Оситис, а его заместителем стала Дарья Цветкова ("Согласие").
Как агентству заявил новый председатель думы, с течением времени и у него, и у других депутатов сложилось мнение, что край должен развиваться и стать более прогрессивным, но под руководством Энце это было невозможно.
"Это не политическое и не эмоциональное решение, а продуманный шаг. Думаю, что он откроет перед нами возможности работать более прогрессивно и современно", - сказал Оситис.
В качестве своей первой задачи на новом посту он обещал упорядочить водное хозяйство края, чего Министерство охраны среды и регионального развития требует от Бабите уже два года.