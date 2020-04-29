Чт, 30.04.2020
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Фото и видео ⟩ В Эстонии военные взорвали усадьбу XVII века

В Тапа представители Сил обороны Эстонии методом подрыва снесли руины усадьбы XVII века, пишет Rus.Postimees.

При сносе здания использовали 80 килограммов взрывчатых веществ, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Видео: Снос усадьбы в Эстонии

Волость в итоге избавилась от потенциально опасного места, Центр инвестиций получил участок земли, а Силы обороны - возможность практики взрывного дела высшей категории.

В последние годы здание усадьбы Тапа находилось в аварийном состоянии, хотя еще в начале XX века считалось одним из самых красивых в Эстонии. Власти волости безуспешно пытались его продать.

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