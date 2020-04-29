Ср, 29.04.2020
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Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС: деньги даст Евросоюз

Президент Литвы Гитанас Науседа

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств ЕС. В среду это решение одобрило правительство.

Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских ресурсов и средств, который мог находиться в 4-6 государствах. Первые такие центры могут появиться уже в ближайшее время, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.

"Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, это позволит при необходимости обслуживать соседние государства ЕС", - заявил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

На приобретение резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.

Литва планирует подать официальную заявку в генеральный директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности Еврокомиссии до 29 мая.

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