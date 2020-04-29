Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС: деньги даст Евросоюз

Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских ресурсов и средств, который мог находиться в 4-6 государствах. Первые такие центры могут появиться уже в ближайшее время, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.