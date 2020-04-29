Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС: деньги даст Евросоюз

В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств ЕС. В среду это решение одобрило правительство.
Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских ресурсов и средств, который мог находиться в 4-6 государствах. Первые такие центры могут появиться уже в ближайшее время, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.
"Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, это позволит при необходимости обслуживать соседние государства ЕС", - заявил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.
На приобретение резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.
Литва планирует подать официальную заявку в генеральный директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности Еврокомиссии до 29 мая.