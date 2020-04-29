В Эстонии прогулка с детьми обернулась встречей с медведем

Местная жительница рассказала Virumaa Teataja, что они шли по асфальтированной дороге, а потом повернули на тропу и примерно через сто метров из кустов вышел медвежонок.

"Ростом он был на уровне моего колена", - описывает она животное. Дети-подростки сразу пустились в бегство, чтобы быстрее выбраться из леса. Страх, что мать-медведица где-то поблизости, был большим.

"Дома, конечно, пришло осознание, что следовало спокойно уйти, но в такие моменты подобные вещи на ум не приходят", - рассказала она.

В то же время в Палермо было очень много гуляющих людей, и уже дома члены семьи посовещались и решили, что в любом случае об этом инциденте надо рассказать.

Руководитель Раквереского клуба охотников Яан Виллак сказал, что количество медведей в Ляэне-Вирумаа в последнее время выросло и проблемой надо заниматься, особенно, если они уже передвигаются вблизи города.