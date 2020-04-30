Станет ли Стокгольм еще одним Нью-Йорком?

В то же время он уверен, что, когда эпидемия закончится, результаты во всех странах будут схожими. Более того, по его мнению, такие страны, как Южная Корея, которые жесткими, но индивидуализированными мерами по социальной изоляции смогли остановить распространение эпидемии, всего лишь выиграли время, а в итоге получат тот же всплеск, что и везде. Основная цель правительства должна быть в том, чтобы изолировать людей из уязвимых групп до тех пор, пока не будет разработана вакцина от болезни.

Говоря о болезни как таковой, Гизеке настаивает на том, что Copvid-19 — это "мягкое заболевание", схожее с гриппом, а панику у людей вызвала его новизна, которой политики воспользовались, чтобы показать свою "силу и решительность". Тем не менее он уверен, что реальная летальность заболевания не превышает 0,1%, а даже если и больше, то в два, а не в десятки раз.

Возможно, самое опасное, считает Гизеке, заключается в том, что, играя на страхах общества, авторитарные политические лидеры сумели сделать свою власть практически абсолютной. Он приводит в пример Венгрию, где премьер-министр Виктор Орбан получил чрезвычайные полномочия на неопределенно долгий срок.

Аргументы Фергюсона

В ответном выступлении Нил Фергюсон подчеркивает, что не считает себя вправе высказывать какие-либо политические оценки. Как ученый он, однако, отметил, что большинство эпидемиологов по всему миру разделяют его подход, а пример Швеции — исключение.

В то же время, по его мнению, шведскую статистику нельзя считать доказательством того, что "стратегия смягчения" вместо жесткого карантина не так уж плоха:

в марте ученые под руководством Фергюсона подсчитали, что она приведет к гибели 250 тысяч человек в Великобритании и 1,1–1,2 миллиона в США. Как утверждает Фергюсон, несмотря на отсутствие карантина, в Швеции принято слишком много ограничительных мер, чтобы называть это "стратегией смягчения".

Но даже с этими мерами, утверждает британский эпидемиолог, уровень смертности от коронавируса в Стокгольме приближается к нью-йоркскому. По словам Фергюсона, нельзя говорить о единой летальности заболевания, поскольку она очень сильно зависит от возрастной структуры населения. Согласно его расчетам, для Великобритании это 0,8–0,9%, а для Швеции, где пожилых людей больше, она должна быть еще выше.

По мнению Фергюсона, любые меры по "откладыванию" эпидемии полезны, поскольку позволяют снизить нагрузку на здравоохранение, что критически важно для больных и самим коронавирусом, и другими серьезными заболеваниями.

Но он не верит, что изоляция уязвимых групп — это реалистичная стратегия. Прежде всего, потому что их представители — в первую очередь пожилые люди — больше всего нуждаются в контактах как минимум с докторами безотносительно коронавируса, а значит, полная самоизоляция невозможна. По оценкам Фергюсона, даже если 80% пожилых британцев окажутся в изоляции и только 20% будут контактировать с внешним миром, число смертей от инфекции превысит 100 тысяч человек.

Единственный шанс избежать этого, считает британский исследователь, — сохранить социальное дистанцирование вплоть до массовой вакцинации.

Автор: Дмитрий Карцев