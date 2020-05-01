Нужно ли миру уже сейчас тревожиться по поводу новой волны Covid-19?

Существуют опасения, что пандемия после может возобновиться с новой силой, вызвав повторную волну инфицирования, которая снова может перегрузить систему здравоохранения и привести к необходимости введения новых ограничений для снижения распространения вируса.

Что такое вторая волна?

Пандемии вызывают патогены, против которых у большей части людей нет иммунитета. Это позволяет им стать глобальными эпидемиями. Пандемия - не распространенное явление, но грипп - один из самых распространенных примеров глобальных вспышек заболеваний.

Часто наблюдается ситуация, что новый подвид гриппа быстро распространяется по всему миру и после этого отступает, как цунами. Однако спустя несколько месяцев он возвращается и снова распространяется по всему миру или в отдельных его частях.

Что вынуждает первую волну отступить?

Эпидемию гриппа на время может остановить смена времен года, перемещение вируса в Южное полушарие, когда в Северном наступает лето, и наоборот.

Возможна и ситуация, когда вирус инфицирует большую часть жителей в зоне его распространения, обеспечивая этим людям иммунитет к повторному заражению и, возможно, создавая так называемый коллективный иммунитет, ограничивающий дальнейшее распространение вируса и защищающий, таким образом, тех, кто не заразился.

В контексте распространения Covid-19 многие страны мира установили обширные ограничения на перемещение и ввели строгие правила социального дистанцирования, снизив тем самым возможность вируса беспрерывно распространяться.

Как вирус возвращается?

Есть несколько возможных сценариев. В случае гриппа распространению способствует наступление холодов, такой сценарий возможен и в случае коронавируса. Существует и возможность мутации патогена. Вирус гриппа мутирует практически постоянно.

Осенью 1918 года началась вторая волна эпидемии испанского гриппа - она вызвала большую часть смертельных случаев той пандемии.

Часть исследователей считают, что вторую волну испанского гриппа вызвали мутации вируса, в результате чего иммунная система большинства людей его не опознала.

Еще одним важным фактором является проникновение вируса в места, жители которых ранее не сталкивались с подобным и у которых нет иммунитета.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 24 апреля сообщила, что пока что нет доказательств того, что у людей, вылечившихся от Covid-19, выработался иммунитет, который защитит их от повторного заражения.

Почему не было второй волны атипичной пневмонии?

В 2002 и 2003 годах эпидемия атипичной пневмонии, распространившаяся в Азии, не достигла размеров пандемии.

И эпидемию атипичной пневмонии вызвал коронавирус, однако он не был столь липучим, как коронавирус, вызывающий Covid-19.

Вирус Эболы - еще один патоген, который относительно молод. В Африке периодически регистрируются вспышки Эболы, однако они никогда не были достаточно сильны, чтобы распространиться по всему миру.

Какова вероятность того, что будет вторая волна Covid-19?

Большая часть мира по-прежнему борется, чтобы подчинить контролю первую волну Covid-19.

Страны, которым удалось ограничить распространение вируса, добились этого главным образом за счет установления ограничений на перемещение, что не позволило вирусу распространяться.

Однако в момент, когда эти ограничения будут сняты и люди снова массово выйдут на улицы, они по-прежнему будут восприимчивы к вирусу, что делает вторую волну распространения вероятной.

Как предотвратить вторую волну?

ВОЗ рекомендует отменять установленные ограничения на перемещение людей постепенно, чтобы наблюдать за развитием ситуации и на основании этого принимать решения о продолжении отмены ограничений.

Кроме того, очень важно провести масштабное тестирование жителей и получить по возможности наиболее обширную информацию о людях, которые контактировали с инфицированными.

Государственные учреждения здравоохранения должны делать все возможное, чтобы идентифицировать максимальное количество инфицированных и в случае необходимости изолировать их. То же самое относится к людям, которые недавно были к контакте с зараженными.

Возможно, в конце концов вирусу будет подвержено столь большое число людей, что выработается коллективный иммунитет. Или же увенчаются успехом попытки ученых в разработке вакцины.