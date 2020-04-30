Полиция просит помочь: в Риге пропала пенсионерка, у нее проблемы с памятью

Инесе Була иногда теряет память, могут быть проблемы с ориентацией в пространстве.

Приметы: рост 158 см, была одета в фиолетово-розовое пальто, берет такого же цвета, темные брюки, темно-серые полусапожки. С собой была черная сумка.

Возможно, женщина заблудилась в Кенгарагсе или центре, например, на Рижском Центральном рынке или каком-то парке.

Полиция просит внимательно присмотреться к фотографии и любого, кто знает, где она может быть, просят сообщить об это по номерам 67086800 или 110.