Полиция просит помочь: в Риге пропала пенсионерка, у нее проблемы с памятью

Управление Рижского региона Госполиции просит жителей помочь в поиске 75-летней Инесе Булы, которая 28 апреля вышла из своего дома на улице Лубанас в Риге, и до сих пор не вернулась.
Инесе Була иногда теряет память, могут быть проблемы с ориентацией в пространстве.
Приметы: рост 158 см, была одета в фиолетово-розовое пальто, берет такого же цвета, темные брюки, темно-серые полусапожки. С собой была черная сумка.
Возможно, женщина заблудилась в Кенгарагсе или центре, например, на Рижском Центральном рынке или каком-то парке.
Полиция просит внимательно присмотреться к фотографии и любого, кто знает, где она может быть, просят сообщить об это по номерам 67086800 или 110.
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