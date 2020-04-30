Фото ⟩ Хозяйка шпица решила сама постричь питомца. Вышло не очень удачно, но забавно

Шерсть домашних питомцев продолжает расти, несмотря на пандемию. В результате хозяева сами со страхом берутся за ножницы, чтобы спасти своих животных от такого переизбытка волос.
Пока из-за пандемии закрыто множество полезных мест, люди справляются как могут. Однако делать в домашних условиях стрижку - не стоит. Собаки тут не исключение!
В этом смогла убедиться и блогер Гермиона Оливия, решившая сама подстричь своего пса.
Знакомьтесь, это Мэш — померанский шпиц.
Из-за того, что многие парикмахерские (в том числе для собак) закрыты, хозяева, в числе которых и была Оливия, начали стричь своих любимцев самостоятельно.
До этого стрижкой Мэша занимались профессионалы, что и видно:
А вот, что вышло после стрижки Оливии:
Судя по морде Мэша, от нового образа он совсем не в восторге.
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