Фото ⟩ Хозяйка шпица решила сама постричь питомца. Вышло не очень удачно, но забавно

Пока из-за пандемии закрыто множество полезных мест, люди справляются как могут. Однако делать в домашних условиях стрижку - не стоит. Собаки тут не исключение!

В этом смогла убедиться и блогер Гермиона Оливия, решившая сама подстричь своего пса.

Знакомьтесь, это Мэш — померанский шпиц.

Из-за того, что многие парикмахерские (в том числе для собак) закрыты, хозяева, в числе которых и была Оливия, начали стричь своих любимцев самостоятельно.

До этого стрижкой Мэша занимались профессионалы, что и видно:

А вот, что вышло после стрижки Оливии:

Судя по морде Мэша, от нового образа он совсем не в восторге.