Думпис: реальное число заболевших Covid-19 может быть в два раза больше

"Мы можем добавить какие-то проценты, конечно, к тем официальным числам. Это не будет 300% или 500%", - сказал Думпис в интервью DelfiTV с Янисом Домбурсом. Инфекционист указал, что есть люди, которые заразились или уже переболели коронавирусом, и даже не догадываются об этом.

По словам инфекциониста, это не значит, что люди, которые переболели Covid-19 без симптомов, массово заражали других. Вряд ли они были суперраспространителями - в Латвии таких вообще не было, разве что, в приюте "Синий крест". В целом люди, которые болеют без симптомов не так опасны для общества как те, кто болеет с реальными симптомами.

Инфекционист отметил, что Латвии не надо становиться лидером по тестированию на коронавирус для того, чтобы выявить тех, кто болеет без каких-либо симптомов. Учитывая то, какое небольшое число случаев регистрируется каждый день.

Инфекционист сказал, что латвийцам следует продолжать соблюдать установленные правила.