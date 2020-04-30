ВИДЕО ⟩ Медведев дважды обыграл Дзюбу в виртуальный футбол

Спортсмены провели два матча, оба из которых завершились победой пятой ракетки мира - 4:1, 2:1. Дзюба и Медведев играли за сборную России.

По ходу матча спортсмены ответили на некоторые вопрос. Так, например, Медведев отметил, что болеет за мюнхенскую "Баварию" и следит за чемпионатом Германии.

Спортсменам также задали вопрос, чем бы они занимались, если бы не стали теннисистом и футболистом. Дзюба ответил, что попробовал бы стать актёром, а Медведев отшутился и сказал, что стал бы киберспортсменом.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса футбольный сезон в России был приостановлен до 31 мая, а теннисный - до 13 июля.

Видео: Матч Даниила Медведева и Артёма Дзюбы