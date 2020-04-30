Чт, 30.04.2020
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Видео ⟩ Prāta Vētra записали "карантинную версию" своего весеннего хита

Вокалист группы Prāta Vētra Ренарс Кауперс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Латвийская группы Prāta Vētra решила порадовать своих поклонников и записала "карантинную версию" своего хита Plaukstas lieluma pavasaris. Видео музыканты разместили на своей Instagram-странице. 

"Друзья, последний месяц весны уже за углом. Ловите его, пока можете!" - написали артисты. 

Музыканты указали, что в лучших традициях самоизоляции они записали весеннюю песню Plaukstas lieluma pavasaris. 

"Спасибо дорогие и любимые!" "Ребята, вы такие молодцы!", "Ну какую еще песню можно было выбрать в это карантинное время", "Можно слушать бесконечно", - писали поклонники. 

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