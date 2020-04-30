На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Ушакова подала иск на 321 тысячу рублей (4000 евро) за повреждённый во время потасовки автомобиль марки Mercedes. Транспортное средство было повреждено 8 октября 2018 года во время драки футболистов с водителем Ушаковой. У машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.

Иск предъявлен четверым - также брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому. Рассмотрение дела начнётся 6 мая.

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае 2019-го суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, а 17 сентября футболисты вышли на свободу.