Чт, 30.04.2020
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Эпидемиолог сообщил, сколько медработников заболели Covid-19

Юрий Перевощиков

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Примерно 10% заболевших Covid-19 латвийцев - работники сферы здравоохранения, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков. 

В статистику заболевших представителей сферы здравоохранения включены врачи, медсестры, санитары и др. 

Перевощиков указал, что наблюдается тенденция уменьшения заболеваемости Covid-19, а прирост в последние дни в какой-то мере можно объяснить с двумя вспышками. RUS.TVNET сообщал, что в Саласпилсе коронавирусом заразились 18 сотрудников предприятия по производству мебели. 

Специалист сказал, что чаще всего люди, у которых обнаружили коронавирус, болеют в легкой форме, но с точки зрения эпидемиологии к этим случаям нужно подойти как к тяжелым.

В минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

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