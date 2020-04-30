Эпидемиолог сообщил, сколько медработников заболели Covid-19

Примерно 10% заболевших Covid-19 латвийцев - работники сферы здравоохранения, сообщил агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
В статистику заболевших представителей сферы здравоохранения включены врачи, медсестры, санитары и др.
Перевощиков указал, что наблюдается тенденция уменьшения заболеваемости Covid-19, а прирост в последние дни в какой-то мере можно объяснить с двумя вспышками. RUS.TVNET сообщал, что в Саласпилсе коронавирусом заразились 18 сотрудников предприятия по производству мебели.
Специалист сказал, что чаще всего люди, у которых обнаружили коронавирус, болеют в легкой форме, но с точки зрения эпидемиологии к этим случаям нужно подойти как к тяжелым.
В минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
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