Эпидемиолог сообщил, сколько медработников заболели Covid-19

В статистику заболевших представителей сферы здравоохранения включены врачи, медсестры, санитары и др.

Перевощиков указал, что наблюдается тенденция уменьшения заболеваемости Covid-19, а прирост в последние дни в какой-то мере можно объяснить с двумя вспышками. RUS.TVNET сообщал, что в Саласпилсе коронавирусом заразились 18 сотрудников предприятия по производству мебели.

Специалист сказал, что чаще всего люди, у которых обнаружили коронавирус, болеют в легкой форме, но с точки зрения эпидемиологии к этим случаям нужно подойти как к тяжелым.

В минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.