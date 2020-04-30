Covid-19 у соседей: в России рекордный прирост. В Эстонии - еще две смерти

Литва: все спокойно

За прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране 1385 зараженных, сообщил в четверг Минздрав Литвы. Новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки не было, а всего в Литве от Covid-19 скончалось 45 человек.

За сутки исследованы 7354 пробы, всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.

Эстония: умерли два клиента дома престарелых

За сутки скончались два жильца пярнуского дома призрения Таммисте, у которых был Covid-19. У скончавшейся в Пярнуской больнице 82-летней женщины и скончавшейся в доме призрения Таммисте 87-летней женщины наряду с коронавирусом были осложняющие ход заболевания сопутствующие заболевания. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 52 человека.

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 1563 теста, из них 23 были позитивными. Всего в Эстонии зафиксировано 1689 случаев Covid-19.

Россия: рекорд, который не радует

Число заболевших Covid-19 в России превысило 100 тысяч человек: в минувшие сутки положительными были 7099 тестов. Всего в стране официально подтверждено 106 498 случаев, сообщает телеканал "Дождь".

Впервые число новых случаев превысило семь тысяч человек за сутки.

Сообщается, что в минувшие сутки скончался 101 человек, всего - 1073.

Беларусь: почти плюс тысяча

По данным на worldometers.info в четверг днем, в Беларуси официально подтверждено 13 181 случай Covid-19, следовательно, если сравнить данные за 29 апреля, то число случаев за сутки увеличилось на 973. Всего в стране скончались 84 человека. Как сообщает "Белновости", Минздрав уже несколько дней не публикует данные по распространению коронавируса по регионам. Отсутствует статистика о количестве зараженных медиков, а также пациентов, находящихся на ИВЛ.

Как уже сообщалось, в Латвии в минувшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев, всего 858.