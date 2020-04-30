Брызгалов: "Зачем этот Парад победы? 30 лет нет страны, которая победила"

Брызгалов отметил, что проблема России заключается в том, что всем плевать друг на друга. По словам хоккеиста, люди неуважают друг друга, кругом сплошное хамство и злоба между людьми.

"Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы - война, победители, Крым, то-сё…", - заявил Брызгалов.

Кроме того, обладатель Кубка Стэнли отметил, что страна застряла в прошлом и смотрит назад, а надо двигаться вперёд.

"А зачем этот парад Победы? У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идёт дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом. Давно уже всё изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила", - сказал вратарь.

"Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось", - приводит слова Брызгалова "Чемпионат".

Напомним, 16 апреля президент России Владимир Путин объявил о переносе Парада победы.

Илья Брызгалов в составе сборной России становился чемпионом мира 2009 года и вице-чемпионом Олимпиады-2002. Брызгалов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2006 по 2015 год. В сезоне 2006/07 в составе "Анахайм Дакс" завоевал Кубок Стэнли.