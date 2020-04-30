Akropole поддержит местных музыкантов во время ЧС: будет играть только латвийская музыка

Культура является одной из наиболее сильно пострадавших отраслей во время пандемии, вызванной коронавирусом, и решение Akropole воспроизводить работы местных исполнителей станет дополнительной финансовой поддержкой для латвийских музыкантов, которые сейчас не могут давать концерты и участвовать в различных культурных мероприятиях.

"Несомненно, чрезвычайная ситуация и ограничения собраний являются небывалой проверкой практически для каждого жителя Латвии, в том числе и для работников культуры, большинство которых сейчас остались без средств к существованию.

В это непростое время мы хотим пойти навстречу латвийским музыкантам, воспроизводя только музыку, созданную местными артистами, на латышском, русском и английском языках.

Солидарность и поддержка местных музыкантов – один из способов, как мы можем смягчить последствия кризиса", – говорит Зане Кактиня, руководительница торгово-развлекательного центра Akropole.

Согласно данным, за период до 14 апреля не состоялось как минимум 1600 мероприятий – и беcплатных, и тех, билеты на которые уже были проданы.

В подготовке этих мероприятий были задействованы 180 компаний и около 1500 работников. Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) в программе LTV "Утренняя панорама" (Rīta Panorāma) предположил, что убытки в отрасли и связанное с этим финансирование для компенсации ущерба могут составить 25 миллионов евро.

Министр указал – если ограничения на проведение собраний сохранятся до конца года, то сумма может достигнуть 30 миллионов евро.

Принятое торгово-развлекательным центром Akropol» решение воспроизводить работы только местных музыкантов обеспечит латвийским артистам дополнительные выплаты авторского вознаграждения, которое они получают за воспроизведение музыки.

Латвийское объединение исполнителей и продюсеров, которое обеспечивает администрирование имущественных прав местных и зарубежных исполнителей и продюсеров фонограмм, подчеркивает, что воспроизведение песен латвийских музыкантов станет ощутимой поддержкой творческой интеллигенции в это непростое время.

Уже сообщалось, что в целях заботы о безопасности сотрудников и посетителей торгово-развлекательный центр продолжает тщательно выполнять все принятые до сих пор меры предосторожности, которые назначило государство, а также действует проактивно и по своей инициативе предпринимает дополнительные действия по ограничению распространения заболевания. Возле каждого входа установлены средства для дезинфекции рук, помимо стандартных требований к уборке проводится регулярная и усиленная чистка поверхностей соприкосновения дезинфицирующими средствами, вентиляционные системы переключены с циркуляционного режима на режим свежего воздуха. Также все работники тщательно следят за состоянием своего здоровья.

Администрация Akropole призывает посетителей быть ответственными и по отношению к себе, и по отношению к тем, кто находится рядом, и соблюдать дистанцию в два метра, уменьшая таким образом вероятность скопления людей.

Галерея: Открытие торгово-развлекательного центра Akropole