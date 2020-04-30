Видео ⟩ С днем рождения, король! Дети трогательно поздравили Киркорова тортом и стихами

Алла-Виктория и Мартин подготовили для звездного отца стихотворение и испекли праздничный торт. Они все вместе задули зажженные свечи.

Киркоров был тронут стихотворным поздравлением.

"Лучший подарок - загадать заветные желания, и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который они приготовили своими ручками", - написал Филипп.

К поздравлению присоединились звездные коллеги артиста. У многих в Instagram-профилях появились видеоролики с поздравлениями в адрес певца. Среди них были Ольга Бузова, Александр Гудков, Лолита Милявская, Игорь Крутой и многие другие.

В своем сторис Филипп Киркоров проанонсировал несколько прямых эфиров с популярными изданиями, запланированные на 30 апреля.