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  • С днем рождения, король! Дети трогательно поздравили Киркорова тортом и стихами

Видео ⟩ С днем рождения, король! Дети трогательно поздравили Киркорова тортом и стихами

Филипп Киркоров

ФОТО: Пресс-фото

30 апреля королю российской эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. На своей Instagram-странице артист показал трогательное поздравление от своих детей. 

Алла-Виктория и Мартин подготовили для звездного отца стихотворение и испекли праздничный торт. Они все вместе задули зажженные свечи. 

Киркоров был тронут стихотворным поздравлением. 

"Лучший подарок - загадать заветные желания, и задуть свечи на праздничном торте с детьми, который они приготовили своими ручками", - написал Филипп. 

К поздравлению присоединились звездные коллеги артиста. У многих в Instagram-профилях появились видеоролики с поздравлениями в адрес певца. Среди них были Ольга Бузова, Александр Гудков, Лолита Милявская, Игорь Крутой и многие другие. 

В своем сторис Филипп Киркоров проанонсировал несколько прямых эфиров с популярными изданиями, запланированные на 30 апреля. 

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