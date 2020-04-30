ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 1,4%

В соответствии с сезонно и календарно скорректированными данными спад экономики в этот период составил 1,5%, сообщает LETA.

Как отмечает ЦСУ, на показатели ВВП в первом квартале в основном повлиял прирост в производственных отраслях на 3% и спад в сфере услуг на 2,6%.

В первом квартале ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,714 млрд евро.

По сравнению с четвертым кварталом 2019 года по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП уменьшился на 2,9%.

ЦСУ отмечает, что из-за кризиса удалось получить не все данные, поэтому и нескорректированные, и сезонно и календарно скорректированные показатели могут претерпеть больше коррекций в результате уточнений, чем в докризисный период.

Развернутый анализ показателей ВВП за первый квартал 2020 года будет обнародован 29 мая.