ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 1,4%

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года по сезонно и календарно нескорректированным данным, согласно предварительной оценке, уменьшился на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В соответствии с сезонно и календарно скорректированными данными спад экономики в этот период составил 1,5%, сообщает LETA.
Как отмечает ЦСУ, на показатели ВВП в первом квартале в основном повлиял прирост в производственных отраслях на 3% и спад в сфере услуг на 2,6%.
В первом квартале ВВП Латвии в сравнительных ценах составил 6,714 млрд евро.
По сравнению с четвертым кварталом 2019 года по сезонно и календарно скорректированным данным ВВП уменьшился на 2,9%.
ЦСУ отмечает, что из-за кризиса удалось получить не все данные, поэтому и нескорректированные, и сезонно и календарно скорректированные показатели могут претерпеть больше коррекций в результате уточнений, чем в докризисный период.
Развернутый анализ показателей ВВП за первый квартал 2020 года будет обнародован 29 мая.
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