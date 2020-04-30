Фото ⟩ Глюкоза покорила Сеть обнаженным снимком. Из одежды - только целлофан

На фото Глюкоза позировала лишь накрывшись прозрачным целлофановым плащом. Несмотря на то, что самые пикантные места звезда прикрыла руками, можно было разглядеть, что она в прекрасной форме.

Поклонники артистки поспешили похвалить в комментариях ее внешний вид, но были и и такие, кто сказал, что в этом фото нет "ничего нового".

"Все оголяются... Ничего нового", "Красотка", "Все бы так ходили", "Сними пакет", "Самая лучшая", "Богиня", - писали под публикацией.

За сутки снимок собрал свыше 31 тысячи лайков.

Глюкоза часто публикует в Сети провокационные снимки, на которых она запечатлена в откровенных нарядах. Последний раз много шуму в СМИ наделала ее обнаженная фотосессия вместе с Ксенией Собчак.