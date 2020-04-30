Мало спирта. Инспекция здравоохранения предупредила о некачественном средстве для дезинфекции

Гоcударственная инспекция здравоохранения проводит лабораторные исследования средств дезинфекции, которые продаются на латвийском рынке. Тесты показали, что в мартовской партии Dezinfekcijas līdzeklis rokām (gatavs lietošanai) недостаточно спирта.
Инспекция сообщает, что в этом средстве слишком мало спирта для того, что бы оно было дезинфицирующим.
Средство продается в белых пятилитровых канистрах, штрих-код 4751004600333, производитель - ООО AUTOHIM.
Кроме того, средство продается без инвентаризационного номера, который является обязательным и подтверждает, что товар официально разрешен к распространению в Латвии.
Инспекция призывает вернуть дезинфицирующее средство производителю и не использовать его для профилактики Covid-19.
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