Чт, 30.04.2020
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Мало спирта. Инспекция здравоохранения предупредила о некачественном средстве для дезинфекции

ФОТО: Veselības inspekcija

Гоcударственная инспекция здравоохранения проводит лабораторные исследования средств дезинфекции, которые продаются на латвийском рынке. Тесты показали, что в мартовской партии Dezinfekcijas līdzeklis rokām (gatavs lietošanai) недостаточно спирта. 

Инспекция сообщает, что в этом средстве слишком мало спирта для того, что бы оно было дезинфицирующим. 

Средство продается в белых пятилитровых канистрах, штрих-код 4751004600333, производитель - ООО AUTOHIM. 

Кроме того, средство продается без инвентаризационного номера, который является обязательным и подтверждает, что товар официально разрешен к распространению в Латвии. 

Инспекция призывает вернуть дезинфицирующее средство производителю и не использовать его для профилактики Covid-19. 

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