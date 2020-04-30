"Идея, достойная Трампа". В Испании помыли хлоркой пляжи. Это убило местных животных

Напомним, недавно стало известно, что власти Испании ослабляют одну из самых строгих мер карантина в Европе. С 26 апреля всем детям не старше 14 лет разрешено выходить на улицу - без ограничений. Правительство официально извинилось перед детьми за введенные ранее ограничения.

Галерея: В Испании детям разрешили выйти на улицу

За день до прибытия детей власти курортного города успели обработать хлорным раствором около двух километров побережья, что, по словам местных волонтеров экологического движения, уничтожило всех животных, которые за время карантина успели облюбовать пляжи.

Ущерб нанес не только хлор, но и колеса тракторов с опрыскивателями, давившие гнезда птиц.

"Отбеливатель используется как очень мощное дезинфицирующее средство. Логично, что его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб оказался невероятным", — заявила активистка Мария Долорес Иглесиас, которая стала свидетелем опустошения пляжей.

Она также подчеркнула, что подобные мероприятия не только антиэкологические, но и просто безумные, поскольку коронавирус переносят люди, которых не было на пляжах.

Местный чиновник Агустин Конехо признал, что решение властей было ошибочным, но его приняли с самыми лучшими намерениями.

Региональное правительство предложило штрафовать местные власти за подобные действия, а Гринпис сравнил инцидент с идеей Дональда Трампа делать инъекции дезинфекторами.