Создатель трека "Между нами карантин": про плагиат, тату на спор и рекламу от Артемия Лебедева
До 12 мая в Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса Covid-19. RUS.TVNET продолжает снимать передачу "В чем фишка?" в "домашнем режиме". На этот раз у нас состоялся разговор с латвийским блогером Алексеем Блажевичем.
9 апреля на YouTube-канале Riga Live Алексей Блажевич выпустил клип "Между нами карантин", который за считанные часы набрал тысячи просмотров. Сейчас их число превысило 227 тысяч.
RUS.TVNET вновь связался с молодым человеком, на этот раз - по видеосвязи.
Мы поговорили о его поездке в Москву и работе с лейблом Black Star. Алексей признался нам, что устроился туда на спор. Просто нашел вакансию и подал заявку. Они с другом договорились, что если у кого-то из них получится туда устроиться, то надо будет сделать татуировку с текстом: "Можно все". Блогер подробно объяснил, почему не остался там работать.
"Я себя в такой роли не видел", - сказал он.
Кстати, у ребят появилось имя. Они решили оставить название Riga Live.
"С одной стороны, из России все давили, что это название - дно", - признался Алексей.
Но он уговорил коллег, что имя следует сохранить, и заверил - если в России трек понравился, то они его выпустят. Так это и произошло!
Блогер объяснил, что клип "получился на халяву", никто ничего не планировал особо. Сценарий родился в последний момент.
Оказалось, что у парней давно шли переговоры с Первым музыкальным, но ими заинтересовались и ТНТ-Music. Позже выяснилось, что для ТНТ они не подошли, ведь трек уже был размещен на других площадках.
"Они какие-то сборы уже потеряли... Поэтому мы будет "отгружать" с Первым музыкальным, а вот второй трек, который у нас уже готовится - "Успокойся"... может быть, у него будет и другой издатель", - объяснил Алексей.
Он рассказал про сотрудничество с каналом СТС, рекламу от Артемия Лебедева и шоу "Вечерний Алексей".
"Это единственная твоя нормальная работа", - написал ему один из хейтеров.
Мы поговорили с Алексеем о том, на что похож его трек "Между нами карантин" - был ли это плагиат на хит группы "Грибы", а также насколько честно делать похожие песни и хайповать на них.
Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?".
Видео: Интервью с Алексеем Блажевичем
Аудиоподкаст: "В чем фишка?" (на карантине)
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