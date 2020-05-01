Пт, 1.05.2020
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  • Создатель трека "Между нами карантин": про плагиат, тату на спор и рекламу от Артемия Лебедева

Создатель трека "Между нами карантин": про плагиат, тату на спор и рекламу от Артемия Лебедева
"В чем фишка?" - Спецвыпуск на карантине

Алексей Блажевич

ФОТО: Пресс-фото

До 12 мая в Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса Covid-19. RUS.TVNET продолжает снимать передачу "В чем фишка?" в "домашнем режиме". На этот раз у нас состоялся разговор с латвийским блогером Алексеем Блажевичем. 

9 апреля на YouTube-канале Riga Live Алексей Блажевич выпустил клип "Между нами карантин", который за считанные часы набрал тысячи просмотров. Сейчас их число превысило 227 тысяч. 

RUS.TVNET вновь связался с молодым человеком, на этот раз - по видеосвязи. 

Мы поговорили о его поездке в Москву и работе с лейблом Black Star. Алексей признался нам, что устроился туда на спор. Просто нашел вакансию и подал заявку. Они с другом договорились, что если у кого-то из них получится туда устроиться, то надо будет сделать татуировку с текстом: "Можно все". Блогер подробно объяснил, почему не остался там работать. 

"Я себя в такой роли не видел", - сказал он. 

Кстати, у ребят появилось имя. Они решили оставить название Riga Live.

"С одной стороны, из России все давили, что это название - дно", - признался Алексей. 

Но он уговорил коллег, что имя следует сохранить, и заверил - если в России трек понравился, то они его выпустят. Так это и произошло!

Блогер объяснил, что клип "получился на халяву", никто ничего не планировал особо. Сценарий родился в последний момент. 

Оказалось, что у парней давно шли переговоры с Первым музыкальным, но ими заинтересовались и ТНТ-Music. Позже выяснилось, что для ТНТ они не подошли, ведь трек уже был размещен на других площадках. 

"Они какие-то сборы уже потеряли... Поэтому мы будет "отгружать" с Первым музыкальным, а вот второй трек, который у нас уже готовится - "Успокойся"... может быть, у него будет и другой издатель", - объяснил Алексей. 

Он рассказал про сотрудничество с каналом СТС, рекламу от Артемия Лебедева и шоу "Вечерний Алексей". 

"Это единственная твоя нормальная работа", - написал ему один из хейтеров.  

Мы поговорили с Алексеем о том, на что похож его трек "Между нами карантин" - был ли это плагиат на хит группы "Грибы", а также насколько честно делать похожие песни и хайповать на них. 

Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полную версию смотрите в новом выпуске передачи "В чем фишка?". 

Видео: Интервью с Алексеем Блажевичем  

Аудиоподкаст: "В чем фишка?" (на карантине)

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