Covid-19 уже в 69 самоуправлениях Латвии. Новая информация от SPKC

Инфографика: Распространение Covid-19 в Латвии

ФОТО: SPKC

Всего Covid-19 констатирован уже в 69 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Инфографика: Covid-19 в краях Латвии, где количество заболевших - более пяти человек

ФОТО: SPKC

Инфографика: Пациенты с Covid-19 по возрастным категориям

ФОТО: SPKC

Инфографика: Количество пациентов с подтвержденным Covid-19, которые проходят лечение в стационарах

ФОТО: SPKC

Как сообщалось ранее, в минувшие сутки на Covid-19 проанализировано 3075 проб, девять оказались положительными. Это значит, что до сих пор Covid-19 обнаружен у 858 латвийцев.

В минувшие сутки госпитализированы три человека. На данный момент в больницах находятся 42 человека, состояние 39 - средней тяжести, 3 - тяжелое. Выписаны 88 человек, выздоровели 348.