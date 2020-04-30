Чт, 30.04.2020
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"Вечеринка того не стоит". Празднования выпускных этим летом, скорее всего, не будет

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Празднования выпускных этим летом, скорее всего, не будет, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Она отметила, что Министерство образования и науки обсуждало тему выпускных и пришло к выводу, что празднования выпускных этим летом, скорее всего, не будет.

Министр предложила школьникам сделать общее фото, а отпраздновать выпускной дома, в кругу семьи. По ее мнению, речь может идти только о вручении дипломов и общем праздничном фото.

В свою очередь министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что "ни одна вечеринка девятого класса не стоит того, чтобы через три недели [директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний] Юрий Перевощиков сказал, что из-за этого "все закрывается"".

Она добавила, что можно обвинять в этом правительство и всех остальных политиков, но не правительство придумало вирус.

Министр подчеркнула, что ограничения, разработанные вместе с эпидемиологами, предназначены для безопасности общества.

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