Арест бывшего работника SAB Спаранса: Заявление поступило из тюрьмы, назначен залог в 50 тыс. евро

Cлужба госбезопасности в сообщении для СМИ пишет, что 28 и 29 апреля были проведены санкционированные судом процессуальные действия на связанных с некими тремя лицами объектах в Риге.

Процессуальные действия, в том числе обыски, были проведены в рамках расследования Cлужбы госбезопасности о взяточничестве в крупном размере.

Во время обысков были изъяты разного рода носители данных и документы. Сейчас проводится их анализ.

Кроме того, Cлужба госбезопасности задержала трех лиц, к одному из которых был применен статус подозреваемого и мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет принято решение о процессуальном статусе и мерах пресечения для двух других лиц, которые на данный момент освобождены.

Адвокат Спаранса Александр Березин подтвердил агентству LETА, что его клиент был взят под арест, при этом был назначен залог в 50 тыс. евро.

Березин также сообщил, что данный уголовный процесс связан с заявлением, поданным в Cлужбу госбезопасности неким находящимся в тюрьме лицом. Этот человек утверждает, что Спаранс на протяжении долгих лет в качестве должностного лица Бюро по защите Сатверсме принимал взятки. Спаранс это опровергает.

Адвокат допускает, что этот человек, обратившись в Cлужбу госбезопасности, хотел добиться для себя улучшения условий нахождения в тюрьме.

"Мой клиент вину не признает, и предоставленные нам материалы дела никакой ясности не вносят, однако, мягко говоря, странно, что достаточно только заявления одного лица, чтобы произвести задержание", - подчеркнул Березин.

В феврале прошлого года передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что Спаранс ушел на пенсию по выслуге лет в конце 2018 года, однако это произошло не без давления.

Согласно находящейся в распоряжении передачи информация свидетельствовала, что свое недовольство работой Спаранса выражало посольство США.

Поэтому передача допускала, что посольство собирало информацию о Спарансе уже долгое время, а недавно были найдены доказательства того, что Спаранс нарушал служебные полномочия.