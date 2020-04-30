Премьер-министр России заразился коронавирусом

Об этом сам Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину во время встречи в формате видеоконференции. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.

Путин пожелал ему выздоровления.

"Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан", — сказал президент. Он также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

Судя по публикациям на сайте правительства, последний раз Мишустин проводил совещание с членами своего кабинета не по видеосвязи 31 марта. С Путиным, по официальным данным, премьер последний раз встречался лично 24 марта.

За последние сутки в России было выявлено свыше семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило 100 тысяч.

Также сообщается, что Мишустин, заразившийся коронавирусом, предложил президенту Владимиру Путину назначить временным председателем правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Путин уже подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.