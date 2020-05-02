Меры против последствий Covid-19 в Беларуси: поздно и без живых денег

Установка президента Беларуси Александра Лукашенко, уже неоднократно характеризовавшего опасения перед COVID-19 как "коронапсихоз", находит отражение и в мерах властей РБ по поддержке страдающей от пандемии экономики страны. Так, даже в подписанном 24 апреля указе президента №143 "О поддержке экономики" речь идет о негативном влиянии на народное хозяйство "внешних факторов", как будто в самой стране COVID-19 проблем не создает. В документе также говорится о "минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации".

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас еще 2 апреля анонсировал принятие правительством РБ пакета антикризисных мер и выражал уверенность, что "уже сегодня" предложения Совмина будут поддержаны президентом. Однако согласование затянулось почти на месяц. 3 апреля президент Александр Лукашенко заявил: "Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть".

Заплатили налоги и спокойно разоряйтесь

Из бесед корреспондента DW с предпринимателями и представителями бизнес-союзов в Беларуси следует, что они ждали от государства не столько прямой финансовой поддержки, сколько той или иной формы налоговых каникул. До 20 апреля им нужно было заплатить налог на прибыль за 2019 год, что для многих из них при отсутствии доходов в данный момент и неясной перспективе означает скорое банкротство.

Минск, Дом правительства Беларуси ФОТО: DW/E.Daneyko

Однако указ №143 вышел уже после срока уплаты годового налога и вместо ожидавшихся налоговых каникул содержит их жалкую тень: "местные органы власти вправе изменять установленный срок уплаты налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности..., подлежащих уплате с 1 апреля по 30 сентября 2020 г. в форме отсрочки с последующей рассрочкой..., налогового кредита". Оговорено также право местных властей снижать ставки местных налогов и арендной платы.

Спрос не отложен, а убит

В интервью DW независимый экономист Сергей Чалый выразил сомнение, что этот механизм в принципе может работать. "Указ предоставляет право местным властям входить в положение бизнеса и снижать ставки налогов. У них и раньше это право было, никто им никогда особо не пользовался, потому что основная задача местных властей - максимизация налоговых поступлений", - напомнил экономист. Он также отметил, что документ основан на предположении об отложенном на время пандемии COVID-19 спросе, "что осенью население будет в два раза больше есть, ходить в парикмахерские, кино смотреть и так далее". "Нет никакого отложенного спроса, есть уничтоженный спрос", - считает Чалый.