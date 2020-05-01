Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года: проверка на прочность

События грядущего месяца будут непредсказуемыми из-за сложной астрологической (и не только) ситуации, предупреждает известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина и поясняет, чем может обернуться последний весенний месяц и к каким событиям нам стоит особенно тщательно подготовиться.
Май 2020 года, как прогнозирует астролог, для многих знаков Зодиака станет проверкой на прочность и стойкость. Не переставайте любить, хвалить, беречь себя, и тогда последний месяц весны пройдет без стресса и переживаний. Оставайтесь верны своим целям и желаниям, призывает Василиса Володина.
Овен
У Овнов май пройдет немного беспорядочно. Сложно будет составить план больше чем на два дня. Вероятно, выйдет из-под контроля ситуация, которая казалась идеально налаженной. Во власти изменчивых обстоятельств может оказаться и личная жизнь, и финансовая сфера.
Астролог советует этим людям набраться терпения. Трудности не вечны, и уже к концу месяца этот жизненный ураган обязательно сменится на полный штиль.
Телец
Активность Марса в мае доставит Тельцам множество беспокойств. Своенравная планета сделает так, что представители этого знака будут зависеть от незнакомых людей и случайных событий, не поддающихся контролю. Василиса Володина советует Тельцам следить за всем, что происходит в деловой жизни:
возможно, грядут малоприятные кадровые изменения, из-за которых профессиональная репутация или зарплата могут значительно пострадать.
Приятная новость состоит в том, что эти сложности преодолимы. Неприятная - в том, что преодолимы они не полностью и только при помощи серьезных усилий. Но главное для Тельцов - не позволить обстоятельствам лишить их присутствия духа.
Близнецы
У Близнецов в этом месяце может повыситься требовательность к себе и к качеству своей жизни. Для них пришло время заняться развитием своего потенциала и достичь материального успеха. Разумеется, это отнимет много энергии, но результат будет того стоить. Планеты сулят шансы, от которых не нужно отказываться. Сосредоточиться на главном поможет правильная расстановка приоритетов.
Рак
В мае многие Раки поставят перед собой грандиозную цель. Жаль, звезды не поддержат эту идею и будут чинить различные препятствия на пути к достижению желаемого.
Это касается новых замыслов, желаний и планов. Во всем, что было начато до конца апреля, серьезных проблем у представителей этого знака не ожидается.
Астролог советует Ракам беречь свои доброе имя и профессиональную репутацию. В их жизни могут произойти события, способные ударить по авторитету в глазах окружающих. В начале месяца лучше обуздать тщеславие, чтобы дальше можно было плыть по течению.
Лев
Львы в грядущем месяце будут переживать расцвет творческой энергии. Существенно проявятся находчивость, решительность и скрытые таланты этого знака Зодиака. Обострятся черты львиного характера, которые и раньше помогали достигать поставленных целей.
Речь идет об умении находить решения даже в самых кризисных ситуациях, а также о способности искусно использовать в своих интересах то, что другим не под силу.
Особую роль в жизни Львов в мае могут сыграть предчувствия, вещие сны и знаки судьбы. Такой удачный период стоит использовать по максимуму.
Дева
В мае Девам окажет поддержку не только Меркурий, но и Марс. Благодаря огненной планете в характере этих людей появится непоколебимая стойкость - тот самый внутренний стержень, которого порой не хватает этим деятельным и страстным натурам.
Сейчас важно четко понимать, когда можно дать себе волю и решиться на важный шаг, а когда стоит сдержать себя, чтобы избежать неприятностей.
Весы
Весов в мае обойдут стороной кризис в работе и любовные драмы, если они будут внимательны к мелочам и прислушиваться к своей интуиции. В приоритете сфера чувств, а также саморазвитие: если в этих областях все будет хорошо, то и в делах более приземленных наступит стабильность.
Вероятно, многим Весам придется взять на себя ответственность за близкого человека, а также распределять силы и время на множество дел.
Поэтому рекомендуется следить за внутренним состоянием и своевременно отдыхать.
Скорпион
Самим Скорпионам грядущий месяц ничем не грозит, но из-за планет-антагонистов проблемы могут появиться у их родственников и близких людей. Кто-то из них станет жертвой апатии, кто-то будет страдать от тревожных мыслей. Первая декада месяца - благоприятное время для накопления сил, чтобы потом можно было обернуть обстоятельства в свою пользу и устоять под воздействием негативно
настроенных планет.
Стрелец
Стрельцы в мае могут во многом достичь успеха. Как только месяц вступит в права, у них возрастут коммуникабельность, оптимизм и природное обаяние. Наибольших успехов Стрельцы достигнут в тех областях, где необходима личная харизма. К мечте помогут приблизиться вера в лучшее и умение управлять окружающими. Месяц выдастся ярким и запоминающимся.
Но многих Стрельцов может подвести склонность во всем искать подвох и повод для беспокойства. Астролог советует отгонять негативные мысли.
Козерог
Козерогов ждет удачный во всех смыслах май, идеальный для новых побед. Трудолюбивым представителям этого знака удастся не только удержать стабильность, но и улучшить свою репутацию, показав всем, что они способны чуть ли не в одиночку исполнять обязанности целого штата сотрудников.
Единственное, за чем стоит следить - отношения с окружающими. Есть риск, что в мае человек, которому вы безоговорочно верите, начнет строить опасные козни.
Во многом причиной тому станут происки недоброжелателей, которые будут действовать исподтишка, устраивая помехи в делах с помощью тех, кто посвящен в сокровенные тайны.
Водолей
Водолеи в этом месяце могут пострадать от чрезмерной наивности. Эта черта характера может привлечь серьезные проблемы. Самое время понять, как лучше работать, любить и творить, не рискуя стать чьей-то марионеткой.
Обойти стороной все подводные камни, которыми будет изобиловать май, помогут развитая интуиция и врожденная мудрость.
Не стоит верить красивым словам, доверять стоит лишь фактам и поступкам. Не жертвуйте собой ради других. Это может привести к горькому разочарованию и эмоциональной опустошенности.
Рыбы
Для Рыб май окажется ярким, но несколько неоднозначным месяцем. Впереди ждет много такого, что на какое-то время выбьет этих людей из привычной жизни, причем в самом хорошем смысле. Речь идет о переменах в личной жизни и о возвращении к прошлому (есть вероятность возрождения романтических чувств или перемирия с бывшим партнером). Не последнюю роль будет играть работа.
В конце этой весны многие Рыбы могут решиться изменить привычное амплуа и попробовать себя в чем-то новом. Главное - быть на чеку и не давать слабину.
Нептун, который курирует чувственную сферу, может покуситься на внутреннюю гармонию Рыб, вселивв них панику и неуверенность, предостерегает астролог.