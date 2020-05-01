Гороскоп Василисы Володиной на май 2020 года: проверка на прочность

Дева

В мае Девам окажет поддержку не только Меркурий, но и Марс. Благодаря огненной планете в характере этих людей появится непоколебимая стойкость - тот самый внутренний стержень, которого порой не хватает этим деятельным и страстным натурам.

Сейчас важно четко понимать, когда можно дать себе волю и решиться на важный шаг, а когда стоит сдержать себя, чтобы избежать неприятностей.

Весы

Весов в мае обойдут стороной кризис в работе и любовные драмы, если они будут внимательны к мелочам и прислушиваться к своей интуиции. В приоритете сфера чувств, а также саморазвитие: если в этих областях все будет хорошо, то и в делах более приземленных наступит стабильность.

Вероятно, многим Весам придется взять на себя ответственность за близкого человека, а также распределять силы и время на множество дел.

Поэтому рекомендуется следить за внутренним состоянием и своевременно отдыхать.

Скорпион

Самим Скорпионам грядущий месяц ничем не грозит, но из-за планет-антагонистов проблемы могут появиться у их родственников и близких людей. Кто-то из них станет жертвой апатии, кто-то будет страдать от тревожных мыслей. Первая декада месяца - благоприятное время для накопления сил, чтобы потом можно было обернуть обстоятельства в свою пользу и устоять под воздействием негативно

настроенных планет.

Стрелец

Стрельцы в мае могут во многом достичь успеха. Как только месяц вступит в права, у них возрастут коммуникабельность, оптимизм и природное обаяние. Наибольших успехов Стрельцы достигнут в тех областях, где необходима личная харизма. К мечте помогут приблизиться вера в лучшее и умение управлять окружающими. Месяц выдастся ярким и запоминающимся.

Но многих Стрельцов может подвести склонность во всем искать подвох и повод для беспокойства. Астролог советует отгонять негативные мысли.

Козерог

Козерогов ждет удачный во всех смыслах май, идеальный для новых побед. Трудолюбивым представителям этого знака удастся не только удержать стабильность, но и улучшить свою репутацию, показав всем, что они способны чуть ли не в одиночку исполнять обязанности целого штата сотрудников.

Единственное, за чем стоит следить - отношения с окружающими. Есть риск, что в мае человек, которому вы безоговорочно верите, начнет строить опасные козни.

Во многом причиной тому станут происки недоброжелателей, которые будут действовать исподтишка, устраивая помехи в делах с помощью тех, кто посвящен в сокровенные тайны.

Водолей

Водолеи в этом месяце могут пострадать от чрезмерной наивности. Эта черта характера может привлечь серьезные проблемы. Самое время понять, как лучше работать, любить и творить, не рискуя стать чьей-то марионеткой.

Обойти стороной все подводные камни, которыми будет изобиловать май, помогут развитая интуиция и врожденная мудрость.

Не стоит верить красивым словам, доверять стоит лишь фактам и поступкам. Не жертвуйте собой ради других. Это может привести к горькому разочарованию и эмоциональной опустошенности.

Рыбы

Для Рыб май окажется ярким, но несколько неоднозначным месяцем. Впереди ждет много такого, что на какое-то время выбьет этих людей из привычной жизни, причем в самом хорошем смысле. Речь идет о переменах в личной жизни и о возвращении к прошлому (есть вероятность возрождения романтических чувств или перемирия с бывшим партнером). Не последнюю роль будет играть работа.

В конце этой весны многие Рыбы могут решиться изменить привычное амплуа и попробовать себя в чем-то новом. Главное - быть на чеку и не давать слабину.