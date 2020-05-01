Covid-19: Министерство охраны среды сэкономило на командировках десятки тысяч евро

Для снижения последствий Covid-19 Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) сможет направить из бюджета более 58 00 евро, сэкономленных в результате отмены командировок, сообщает агентство LETA.
Информацию о расходах и неиспользованном финансировании министерств и находящихся в их подчинении учреждений, которые можно бы было направить для снижения последствий Covid-19, VARAM обобщило, основываясь на резолюции премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Как известно, Кариньш ранее издал резолюции для всех министров пересмотреть расходы госучреждений и направить неиспользованное финансирование для снижения последствий Covid-19.
"В результате пандемии Covid-19 есть ряд мероприятий, которые в этом году отменены и не пройдут. Я дал министрам задачу пересмотреть расходы учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на снижение последствий Covid-19. Я призвал к таким действиям все независимые госструктуры", - отметил Кариньш.
В результате, в министерствах "освободились три миллиона евро", обобщил Минфин.
Министерство финансов пока что не предоставляет детальную информацию о том, в каких министерствах и программах найдено больше всего средств, однако деньги на мероприятия по снижению кризиса Covid-19 взяты из средств, запланированных на командировки, а также различные бюджетные программы.
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