Covid-19 в Латвии: плюс 12 пациентов, один человек скончался в стационаре

Скончавшийся пациент входил в возрастную группу 50-55 лет и заразился от члена семьи.

Тесты на Covid-19 за сутки сдали 3234 человека.

В целом в Латвии проведено 61 120 тестов, Covid-19 подтвержден у 870 человек. 348 человек выздоровели, умерли 16.

В течение последних суток ни один новый пациент не был госпитализирован. В целом в стационарах проходят лечение 34 человека, у 32 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц 96 человек, переболевших Covid-19.

Министерство здравоохранения призывает не терять бдительность, отмечая, что заразиться может любой, а дальше он может заразить других.

"Covid-19 - болезнь не только пожилых людей. Более трети инфицированных в Латвии - в возрасте от 20 до 39 лет", отмечает министерство, добавляя, что и молодые и здоровые люди могут заболеть в тяжелой форме и лишиться из-за Covid-19 жизни.

Напомним, если на ожидаемых выходных уменьшится число новых случаев заражения Covid-19, на следующей неделе правительство может начать дискуссию о смягчении принципа "2x2", заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Принцип "2x2" предусматривает, что с целью ограничения распространения Covid-19 разрешены собрания не более двух человек, не являющихся членами одной семьи, а в общественных местах люди должны соблюдать дистанцию два метра.

По словам министра, на следующей неделе, рассматривая вопрос смягчения введенных ограничений, правительство примет во внимание данные о распространении Covid-19 во время ожидаемых выходных.

Если же заболеваемость за выходные вырастет, "в этом нельзя будет обвинить правительство, это будет выбор нашего общества", подчеркнула Винькеле.