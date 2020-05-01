Полиция на выходных продолжит усиленно следить за соблюдением ограничений

С момента введения в стране режима чрезвычайной ситуации полиция все это время работала в усиленном режиме, чтобы обеспечить выполнение решений правительства. Усиленный контроль реализуется и в конце недели, в том числе в 1 и 4 мая.

Полиция напоминает, что сейчас как на улице, так и в публичных помещениях и местах общего пользования необходимо соблюдать дистанцию в два метра. Без соблюдения дистанции могут собираться только члены одной семьи, родители и их несовершеннолетние дети, а также лица, выполняющие служебные или рабочие обязанности.

Кроме того, запрещены любые частные мероприятия, если в них принимают участие те, кто не живет вместе. Это означает, что запрещено ходить в гости и проводить празднования любого рода, встречи с родственниками, соседями и друзьями.

"Если, к примеру, организуются празднования, велопоездки или отдых другого рода, нарушающий установленные ограничения, придется ответить согласно установленному законом порядку", - указывает полиция.

Также полиция и в эти дни продолжит проверять, соблюдают ли самоизоляцию люди, которые в течение последних 14 дней вернулись из-за границы, соблюдают ли строгую изоляцию заболевшие люди, а контактные лица - карантин.

Полиция отмечает, что ее цель - не наказывать, однако в случае нарушения может быть принято решение о наложении денежного штрафа.

Напомним, для физических лиц штрафы составляют от десяти до 2000 евро, а для юридических - от 140 до 5000 евро.