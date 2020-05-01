После двух лет в коме умерла солистка группы "Фристайл"

На 57-м году жизни умерла солистка известной группы "Фристайл" Нина Кирсо. Два последних года женщина провела в коме, после перенесенного инсульта.
Родные и близкие до последнего надеялись на чудо, но оно не произошло. Кирсо скончалась 30 апреля. У нее остались муж Анатолий Розанов и 21-летний сын Максим.
"Час назад не стало моей любимой сестрички. Прошу молитв", - написала сестра певицы.
Кирсо стало плохо 1 июня 2018 года в собственном доме, когда никого из родных не было рядом. Одному Богу известно, сколько времени она пролежала без сознания. Тревогу забили друзья, обеспокоенные тем, что вокалистка не отвечает на звонки. Позже выяснилось, что с ней случился геморрагический инсульт, после которого она впала в глубокую кому.
Нина Кирсо перенесла инсульт 1 июня 2018 года.
Женщина стало плохо, и она потеряла сознание. В этот момент она была дома одна.
Кирсо была проведена операция, но потом она впала в кому. Сестра певицы верила в чудо и собирала деньги на ее лечение и реабилитацию, а коллеги активно давали благотворительные концерты.
В группе Нину временно заменила 39-летнюю Ната Недина.
Напомним, коллектив "Фристайл" был основан в 1988 году. Наибольшую популярность группа приобрела благодаря песне "Ах, какая женщина".
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