Фото ⟩ Кошка принесла котёнка в больницу. Реакция и доброта врачей умиляют

Мама-кошка принесла котёнка в одну из больниц Стамбула. Врачи отнеслись к пушистым пациентам со всей серьёзностью. Как кошка смогла найти дорогу - загадка, но история трогательна!
Кошка пришла в одну из местных больниц, у неё в зубах был маленький котёнок. Удивлённые свидетели этого случая не растерялись и тут же позвали медиков. Врачи окружили маму и малыша, а снимки этого момента облетели соцсети.
Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz— Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020
Согласно информации турецкого издания T24, пока котёнка обследовали врачи, кошку попытались покормить, дав ей еду и молоко. Однако мама продолжила приглядывать за малышом, пока его обследовали.
Быстрая проверка показала, что у пушистого семейства нет никаких заболеваний или травм, но кошку и котёнка всё равно отправили к ветеринару, чтобы уже точно убедиться, что с ними всё в полном порядке.
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