Пт, 1.05.2020
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Фото ⟩ Кошка принесла котёнка в больницу. Реакция и доброта врачей умиляют

ФОТО: twitter.com/ozcanmerveee

Мама-кошка принесла котёнка в одну из больниц Стамбула. Врачи отнеслись к пушистым пациентам со всей серьёзностью. Как кошка смогла найти дорогу - загадка, но история трогательна! 

Кошка пришла в одну из местных больниц, у неё в зубах был маленький котёнок. Удивлённые свидетели этого случая не растерялись и тут же позвали медиков. Врачи окружили маму и малыша, а снимки этого момента облетели соцсети.

Согласно информации турецкого издания T24, пока котёнка обследовали врачи, кошку попытались покормить, дав ей еду и молоко. Однако мама продолжила приглядывать за малышом, пока его обследовали. 

Быстрая проверка показала, что у пушистого семейства нет никаких заболеваний или травм, но кошку и котёнка всё равно отправили к ветеринару, чтобы уже точно убедиться, что с ними  всё в полном порядке. 

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