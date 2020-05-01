Фото ⟩ Кошка принесла котёнка в больницу. Реакция и доброта врачей умиляют

Кошка пришла в одну из местных больниц, у неё в зубах был маленький котёнок. Удивлённые свидетели этого случая не растерялись и тут же позвали медиков. Врачи окружили маму и малыша, а снимки этого момента облетели соцсети.

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

Согласно информации турецкого издания T24, пока котёнка обследовали врачи, кошку попытались покормить, дав ей еду и молоко. Однако мама продолжила приглядывать за малышом, пока его обследовали.

Быстрая проверка показала, что у пушистого семейства нет никаких заболеваний или травм, но кошку и котёнка всё равно отправили к ветеринару, чтобы уже точно убедиться, что с ними всё в полном порядке.