Однажды Майкл Джордан отказался от предложения на 100 миллионов долларов

"Три года назад я нашёл для него предложение на 100 миллионов долларов. Ему нужно было всего лишь разрешить использовать своё имя, а также пожертвовать два часа своего времени, чтобы принять участие в рекламной акции. Майкл на эту сделку не согласился", - вспоминает Фальк.