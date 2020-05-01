Однажды Майкл Джордан отказался от предложения на 100 миллионов долларов

Многолетний агент Майкла Джордана Дэвид Фальк рассказал, что один раз баскетболист отказался от финансово очень выгодного предложения, пишет Fox Sports.
Джордан - самый богатый спортсмен всех времён. Может показаться, что 100 миллионов долларов и для него является высокой суммой. Однако легендарный защитник считает иначе.
"Три года назад я нашёл для него предложение на 100 миллионов долларов. Ему нужно было всего лишь разрешить использовать своё имя, а также пожертвовать два часа своего времени, чтобы принять участие в рекламной акции. Майкл на эту сделку не согласился", - вспоминает Фальк.
"Пусть хранит его Господь! Он настолько богат на достижения, что может делать всё, что хочет, или же не делать то, чего не хочет. Он очень, очень внимательно выбирает, где готов участвовать", - продолжил агент.
К сожалению, агент не рассказал, почему миллиардер не захотел соглашаться на упомянутую сделку.
Кроме того, Джордан один раз отказался от предложения на семь миллионов долларов за участие в однодневном турнире по гольфу в Азии.
Конечно, семь миллионов - это мелочи, если Джордана не смогли уговорить на предложение почти в 14 раз крупнее.
Согласно данным Forbes, богатство Джордана составляет 2,1 миллиарда долларов (1,92 миллиарда евро), что делает его богатейшим спортсменом.