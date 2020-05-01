Хотите расскажем способ, как можно неплохо заработать? Государство, походу, просекло, чем там народ занимается на самоизоляции, так что в скором времени за каждую сданную бутылку можно будет получить 0,10 евро. Целых 10 центов! Конечно-конечно, когда жители просили поддержки во время ЧС, они именно это имели ввиду!

Представляете, если сейчас в гости ты приходишь со своими напитками, то теперь, и уходя, будешь пустые бутылки с собой забирать.

"А давайте мы по дороге заодно ваш мусор вынесем? – Ой, да не надо! – Нет-нет, нам не сложно! Как раз пару евриков на такси не хватает". А потом на драку приезжает полиция и конфискует всю стеклотару...как улики, разумеется.

Вообще эта неделя получилась какая-то космическая. Например, жителям Земли посчастливилось НЕ попасть под удар огромного астероида, который нёсся на безумной скорости к нашей планете. Подлетел он к нам, посмотрел, что мы еще с вирусом не разобрались, и решил еще полетать.

А следом новость из США пришла, которая заставила понервничать всех любителей шапочек из фольги.

Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых запечатлены НЛО. Записи сделаны в 2004 и 2017 году. Вот по-любому зеленые прилетали посмотреть – можно ли уже бутылки по 10 копеек сдать или нет?

В безлюдные карантиновые города продолжают возвращаться животные – так в Ирландии в закрытом из-за пандемии Макдональдсе собралось стадо овец. Лично мы завсегдатаи этого заведения, так что если бы эта новость пришла из Латвии, мы бы даже немного обиделись. Но, подумайте, это же исторический момент! Ведь впервые на территории Макдака появилось настоящее мясо.

Ну, а отдел маркетинга и экстрасенсорики Balticom заметил одну пугающую закономерность – стоит нам в одном из постов предположить падение астероида или визит пришельцев, как в новостях начинают мелькать похожие заголовки! Видимо кто-то в небесной канцелярии нас тоже иногда почитывает. Короче, отныне мы почаще будем писать о том, что люди наконец научились включать поворотники и смогли влезть в свои старые джинсы стройности. Не благодарите!

А вы верите в пришельцев?

*Яркий обзор событий недели представляет отдел маркетинга и экстрасенсорики Balticom. Хотите высказаться? Пишите!