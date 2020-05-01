В Эстонии - пять новых случаев Covid-19, в Литве - 14

По данным регистра населения, три новых случая коронавируса зафиксированы в Таллинне, а два на Сааремаа.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 72 пациентам, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц на данный момент выписаны 253 человека, шесть из них — за последние сутки. Новых смертей за минувшие сутки не зафиксировали. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 52 человека.

Всего в Эстонии сделано 53 767 первичных тестов на коронавирус, из них 1694 теста (3,2 процента) дали позитивный результат на Covid-19.

В Литве - 14 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки.

Всего в Литве Covid-19 констатирован у 1399 жителей.

В четверг было сделано 7213 тестов, всего же - 132 768.

Всего в Литве от коронавируса скончались 45 человек, выздоровели - 594 пациента.