Все хоккеисты рижского "Динамо" стали неограниченно свободными агентами

30 апреля после окончания договоров на сезон 2019/2020 года в список неограниченно свободных агентов были включены 39 игроков "Динамо".

Это не в первый раз, когда с открытием свободного рынка КХЛ 1 мая большая часть хоккеистов "Динамо" становится свободными агентами.

"Динамо" в прошлом сезоне заняло предпоследнее место в Западной конференции и всей лиге и в шестой раз подряд не вышло в плей-офф.

В таком же статусе оказались и играющие в других командах латвийские хоккеисты: Микс Индрашис (московское "Динамо"), Кристап Бажевичс, Артур Салия, Гунар Скворцов (все - пекинский "Куньлунь Ред Стар"), Артур Кулда (череповецкая "Северсталь"), Каспар Даугавиньш, Мартиньш Карсумс (оба - московский "Спартак").