Фото и видео ⟩ У памятника Свободы за нарушение режима ЧС задержаны участники пикета против режима ЧС

За несоблюдение установленного на время пандемии Covid-19 режима чрезвычайной ситуации в пятницу у памятника Свободы были задержаны несколько человек, сообщает агентство LETA.
Люди задержаны за нарушение ограничений режима чрезвычайной ситуации и неподчинение требованиям сотрудников Госполиции.
Лица доставлены в участок полиции. Начаты административные делопроизводства.
Латвийское радио сообщает, что задержанные - участники организации "Фронт народной власти", которые у памятника Свободы организовали пикет против объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации.
Видео: пикет у памятника Свободы
Сначала один из членов организации выступал перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра, но внимание полиции группа привлекла, когда один из участников мероприятия поднял принесенный с собой плакат. Так как во время чрезвычайного положение запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания, участники мероприятия нарушили установленные ограничения.
Полиция задержала человека с плакатом, в это время другие участники пикета пели гимн Латвии, а один лег перед полицейским автомобилем, поэтому тоже был задержан.
Галерея: Пикет у памятника Свободы
Стражи порядка доставили в автомашину и этого мужчину, сообщает Латвийское радио.
Представители организации заявляют, что задержаны три человека. На ее странице в Facebook указано, что среди них - инициаторы создания организации Валентин Еремеев, который был увезен в больницу, и Роберт Раймо.
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