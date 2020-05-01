Фото и видео ⟩ У памятника Свободы за нарушение режима ЧС задержаны участники пикета против режима ЧС

Люди задержаны за нарушение ограничений режима чрезвычайной ситуации и неподчинение требованиям сотрудников Госполиции.

Лица доставлены в участок полиции. Начаты административные делопроизводства.

Латвийское радио сообщает, что задержанные - участники организации "Фронт народной власти", которые у памятника Свободы организовали пикет против объявленного в стране режима чрезвычайной ситуации.

Видео: пикет у памятника Свободы

Сначала один из членов организации выступал перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра, но внимание полиции группа привлекла, когда один из участников мероприятия поднял принесенный с собой плакат. Так как во время чрезвычайного положение запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания, участники мероприятия нарушили установленные ограничения.

Полиция задержала человека с плакатом, в это время другие участники пикета пели гимн Латвии, а один лег перед полицейским автомобилем, поэтому тоже был задержан.

Галерея: Пикет у памятника Свободы

Стражи порядка доставили в автомашину и этого мужчину, сообщает Латвийское радио.

Представители организации заявляют, что задержаны три человека. На ее странице в Facebook указано, что среди них - инициаторы создания организации Валентин Еремеев, который был увезен в больницу, и Роберт Раймо.