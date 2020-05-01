Фото ⟩ Президент и премьер возложили цветы на Втором лесном кладбище

В честь столетия Конституционного собрания президент Латвии Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич возложили цветы на могилу Яниса Чаксте на 2-м Лесном кладбище.
Галерея: Возложение цветов на могилу Яниса Чаксте
Конституционное собрание было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше 21 года.
Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии.
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