Пт, 1.05.2020
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Фото ⟩ Президент и премьер возложили цветы на Втором лесном кладбище

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В честь столетия Конституционного собрания президент Латвии Эгилс Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич возложили цветы на могилу Яниса Чаксте на 2-м Лесном кладбище.

Галерея: Возложение цветов на могилу Яниса Чаксте

Конституционное собрание было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше 21 года.

Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии.

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