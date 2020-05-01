Фото ⟩ Президент и премьер возложили цветы на Втором лесном кладбище

Галерея: Возложение цветов на могилу Яниса Чаксте

Конституционное собрание было избрано 17-18 апреля 1920 года в ходе всеобщих выборов. В голосовании могли участвовать все граждане страны старше 21 года.

Первое заседание Конституционного собрания состоялось 1 мая 1920 года, и его председателем был избран Янис Чаксте, который позже стал президентом Латвии.