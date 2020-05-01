Пт, 1.05.2020
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Цены на топливо: в Риге растут, в Вильнюсе - продолжают снижаться

Иллюстрация.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли, а в Вильнюсе продолжили снижаться. В Таллинне не удалось отследить какую-либо тенденцию. 

Самый дорогой бензин был в Таллинне, второе место по стоимости заняла Рига. В Вильнюсе бензин был дешевле всего. 

  • В Риге на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки выросла на 3,1% - до 0,984 евро за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилось на 1,1% - до 0,904 евро за литр. 
  • В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки снизилась на 2,2% - до 0,905 евро за литр. Стоимость дизельного топлива упала до 0,845 евро за литр. 
  • В Таллинне на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки не менялась и составляла 1,199 евро за литр. Цена на дизельное топливо в Таллинне -  0,999 евро за литр. 

Инфографика: Цены на топливо в Латвии 

 

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