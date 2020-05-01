Цены на топливо: в Риге растут, в Вильнюсе - продолжают снижаться

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге выросли, а в Вильнюсе продолжили снижаться. В Таллинне не удалось отследить какую-либо тенденцию.
Самый дорогой бензин был в Таллинне, второе место по стоимости заняла Рига. В Вильнюсе бензин был дешевле всего.
- В Риге на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки выросла на 3,1% - до 0,984 евро за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилось на 1,1% - до 0,904 евро за литр.
- В Вильнюсе цена на бензин 95-й марки снизилась на 2,2% - до 0,905 евро за литр. Стоимость дизельного топлива упала до 0,845 евро за литр.
- В Таллинне на АЗС Circle K цена на бензин 95-й марки не менялась и составляла 1,199 евро за литр. Цена на дизельное топливо в Таллинне - 0,999 евро за литр.
Инфографика: Цены на топливо в Латвии
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