Пт, 1.05.2020
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Пожар в Огре: Горели покрышки, старые автомобили и деревья

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Огре в пятницу, 1 мая, горели покрышки, старые автомобили и деревья. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). 

Вызов на место возгорания служба получила около 13:00. Уже в 13:42 пожар повышенной опасности удалось локализовать. 

На месте происшествия работали 17 пожарных, для тушения использовались четыре автоцистерны. 

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

По наблюдениям агентства LETA, пламя распространилось на территории компании Vovadims. Согласно данным Firmas.lv, предприятие занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, а также оптовой торговлей автомобильными деталями.

Около 18:00 пожар удалось ликвидировать. 

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