Пожар в Огре: Горели покрышки, старые автомобили и деревья

В Огре в пятницу, 1 мая, горели покрышки, старые автомобили и деревья. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вызов на место возгорания служба получила около 13:00. Уже в 13:42 пожар повышенной опасности удалось локализовать.
На месте происшествия работали 17 пожарных, для тушения использовались четыре автоцистерны.
Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
🇱🇻 Ugunsgrēks #Ogre #Latvija. Deg riepas, vecās automašīnas un koki 150m2 platībā. Liesmu izplatība lokalizēta.— BreakingLV (@breakinglv) May 1, 2020
🎥 @aparaats pic.twitter.com/R0mCgt3MpE
По наблюдениям агентства LETA, пламя распространилось на территории компании Vovadims. Согласно данным Firmas.lv, предприятие занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, а также оптовой торговлей автомобильными деталями.
Около 18:00 пожар удалось ликвидировать.
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