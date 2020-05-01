Пожар в Огре: Горят покрышки, старые автомобили и деревья

Вызов на место возгорания служба получила около 13:00. Уже в 13:42 пожар повышенной опасности удалось локализовать.

На месте происшествия работают 17 пожарных, для тушения используются четыре автоцистерны.

Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров.

По наблюдениям агентства LETA, пламя распространилось на территории компании Vovadims. Согласно данным Firmas.lv, предприятие занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, а также оптовой торговлей автомобильных деталей.